Kriminalisti opravili več hišnih preiskav, štirim osebam so odvzeli prostost

Novogoriški kriminalisti so v sredo ob pomoči večjega kriminalistov in policistov drugih policijskih uprav v Sloveniji in kriminalistov GPU na podlagi sodnih odredb opravili več hišnih preiskav na različnih lokacijah na severnem Primorskem in eno hišno preiskavo na območju PU Ljubljana v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete oz. zaradi sumov neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Štirim osebam je bila dopoldne skladno z določili zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost. Delo policije vseskozi usmerja pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zaradi interesa kriminalistične preiskave drugih podrobnosti v tej fazi preiskave še ne morejo razkriti.