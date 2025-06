Kriminalisti obiskali slovensko občino

Včeraj zjutraj so policisti in kriminalisti po naših podatkih opravili hišne preiskave na Občini Žužemberk, hkrati naj bi obiskali dom žužemberškega župana.

Informacije smo želeli preveriti na novomeški policijski upravi, a so tam zelo redkobesedni: »Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo posredovati odgovorov.« Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi se občina oziroma župan znašla pod drobnogledom zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Več kot dve leti že občani Žužemberka z županom Jožetom Papežem bijejo boj zaradi načrtovane gradnje centra za prevzem in predelavo gradbenih odpadkov. Kar 439 podpisov je zbrala Civilna iniciativa (CI) Za občane in okolju prijazno občino Žužemberk, saj v domačem okolju takega centra ne želijo. Menda se v prihodnjih dneh obeta celo izredna seja občinskega sveta, domačini so nad delom župana razočarani.

Tudi zato, ker je občina maja 2023 za 71.638 evrov na dražbi prodala 3,5 hektara veliko zemljišče v opuščenem peskokopu, tik ob legendarni partizanki, ki povezuje Suho in Belo krajino. Parcelo je kupilo podjetje Eltim iz Gabrovčca v občini Ivančna Gorica. Zaradi občinske prodaje pod domnevno tržno ceno je bil župan že pod lupo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), prijava je bila podana na novomeško tožilstvo in policijo. Na KPK so se ukvarjali tudi z darilom, konjem, ki naj bi ga dobil župan. Novomeški kriminalisti so vodili predkazenski postopek. Ali so tokratne preiskave na županovem domu in na občini povezane s tem, pa ni jasno.