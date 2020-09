V petek ob 8.12 so policijo iz banke v Divači obvestili, da je poškodovan njihov bankomat. Kriminalisti so ugotovili, da je v reži za kartice in položnice nekdo nabrizgal purpen in s tem poškodoval bankomat.



Policisti in kriminalisti zadevo preiskujejo, so sporočili iz PU Koper.