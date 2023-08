Kriminalist opravili hišno preiskavo, poglejte, kaj so našli (FOTO)

Kriminalisti so v petek opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši v okolici Maribora in ob tem pri 41-letnem moškem in 39-letni ženski odkrili štiri prirejene prostore za gojenje konoplje in 12 sadik te prepovedane droge. Zoper osumljena bodo po napovedih podali kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Rezultat hišne preiskave. FOTO: PU Maribor

Rezultat hišne preiskave. FOTO: PU Maribor

Na Policijski upravi Maribor so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da so kriminalisti na Okrožnem sodišču v Mariboru pridobili odredbo za hišno preiskavo objekta v okolici Maribora, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da v njej 41-letni državljan Slovenije skupaj z 39-letno državljanko Slovenije izvršuje kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog.

V petek so kriminalisti pri opravljanju hišne preiskave našli in zasegli skupno okoli tri kilograme posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, in predmete namenjene pakiranju in preprodaji prepovedane droge. V štirih prirejenih prostorih za gojenje konoplje, ki so bili v stanovanjski hiši, so našli in zasegli 12 sadik konoplje.

Rezultat hišne preiskave. FOTO: PU Maribor

Predpisana kazen od enega do deset let zapora

Po zbranih obvestilih bodo zoper oba osumljena na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od enega do deset let zapora.