Kriminalist izkoriščal Ramba: z darilci naj bi ga povsem navezal nase

Biti policist in hkrati služiti s prodajo tablet flormidal, ki ob zlorabi lahko povzročajo tako hudo odvisnost kot heroin in kokain, to je bila kaplja čez rob za ljubljansko okrožno sodnico Ano Testen pri kaznovanju nekdanjega kriminalista Danila Lavrinca.»Vi ste to delali kot policist in bili ste še tako predrzni – to je ta napuh, ki vas je drago stal –, da ste tablete hranili kar na policijski postaji na Prušnikovi. Imeli ste jih kar v svoji omarici,« je poudarila sodnica in dodala, da je obtoženi očitno ocenil, »da so vsi vaši kolegi toliko bolj neumni in nesposobni ter da ste vi tako sposobni, da nikoli ne bo prišlo do ...