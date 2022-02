Enis Kočan z vzdevkom Dec bi se lahko skrival v Španiji, Bosni in Hercegovini ali Črni gori. To informacijo so imeli policisti po vsej Evropi, toda kaj ko jim ni in ni padel v roke. Europol je 40-letnika decembra celo uvrstil na seznam 62 najbolj iskanih evropskih kriminalcev, akcija je potekala pod sloganom Skrivanje vsem na očeh. Kočan pa se očitno ne skriva več, v petek se je namreč znašel v lisicah katalonskih policistov, ta čas poteka postopek za njegovo izročitev Sloveniji. Mamilo med lepilom Ljubljančana že več kot dve leti s tiralico išče koprsko okrožno sodišče. Na njihovi zatožni ...