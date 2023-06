Kriki pod balkonom v Postojni: to je razkrila policija

V soboto nekaj minut po polnoči so na pomoč poklicali policiste, saj je pod blokom v Postojni nekdo kričal. Policisti so ugotovili, da gre za 21-letnika, ki je bil pod vplivom alkohola in je s kričanjem motil počitek stanovalcev. Ker kršitve ni prenehal, so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Koper.