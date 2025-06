Kriki na slovenski plaži, štiri ženske naj bi hotele ugrabiti otroka

Regional obala poroča, da so prejeli več sporočil o tem, da naj bi v soboto na plaži na Debelem rtiču štiri ženske hotele ugrabiti otroka. O dogajanju so bili obveščeni tudi policisti.

Kot so za omenjeni portal povedali na PU Koper, so v soboto nekaj pred 20. uro prejeli prijavo, da naj bi na plaži na Debelem rtiču ženske poskušale odpeljati 8-letnega otroka. Z zbiranjem obvestil so policisti na kraju ugotovili, da se je otrok igral ob plaži, zatem je oče slišal njegovo kričanje in ga je takoj tudi našel. Pri njem sta bili dve ženski, ki sta ga skušali pomiriti. Ker se je otrok ustrašil, da ga bosta odpeljali, je začel kričati.

Policisti z zbiranjem obvestil niso zaznali elementov kaznivega dejanja.