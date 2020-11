Kričal po vasi in grozil prebivalcem

V sredo okoli 17.30 so policiste PP Metlika na pomoč poklicali iz Bojane vasi, kjer naj bi pijan moški vozil po vasi, kričal in grozil prebivalcem. Brez dovoljenja je tudi vstopil v tujo hišo in grozil stanovalcu.



Policisti so med postopkom ugotovili, da 41-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,45 miligrama alkohola.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.



Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj grožnje in kršitve nedotakljivosti stanovanja.