Kri na tirih: pri Ormožu vlak povozil človeka

Žal moramo poročati o nesreči na železniških tirih. Tako je ob 15.36 v Pavlovcih, v občini Ormož, vlak povozil osebo.



Posredovali so gasilci PGD Ormož, NMP Ormož in policisti, poročajo na upravi za zaščito in reševanje.

