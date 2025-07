Kri na slovenskih cestah: dopoldan v Novi Štifti umrl 60-letni motorist

Danes, okoli 10.30, so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči, v kateri je umrl 60-letni motorist.

Do prometne nesreče je prišlo v Novi Štifti, kjer sta trčila voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Gornjega Gradu proti Černivcu in motorist, ki je pripeljal z nasprotne smeri.Okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, so navedli na PU Celje.

To je letošnja 12. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.