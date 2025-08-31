Kri je špricala kot fontana, a zdaj prosilec za azil pravi, da je imel v rokah le klešče

Abdelkarim Morsli, ki je po prepričanju tožilstva v kopalnici azilnega doma na Kotnikovi ulici v Ljubljani 31. decembra lani, 35 minut pred polnočjo, z izvijačem v predel ušesa zabodel Maherja Saudanija in mu prebil aorto, je doslej na sodišču zatrjeval, da se je le branil, in to le s topim delom izvijača. Od četrtka pa pravi še nekoliko drugače.

Potem ko je tretji prosilec za azil, ki je bil priča sporu, zatrdil, da je imel obtoženi poskusa uboja v roki klešče, in ne izvijač – pri tem pa vztrajal tudi, ko so mu pokazali slike različnega orodja in klešče celo narisali –, je tudi sam sodišču povedal, da je res imel v rokah le klešče, s katerimi je udaril oškodovanca. Sprla naj bi se sicer zaradi denarja, ki ga je dolgoval Saudani.

Zunaj ali notri

V postopku je bilo sicer že precej povedanega o kraju, kjer naj bi se dogodek odvil. Po prepričanju tožilstva je bilo to v kopalnici azilnega doma na Kotnikovi ulici v Ljubljani, Morsli pa je z izvijačem v roki najmanj enkrat v predel ušesa tako močno zabodel Saudanija, da mu je prebil aorto. Če ta ne bi hitro dobil zdravniške pomoči, bi umrl na kraju dogodka. A obramba trdi, da se je dogodek zgodil pred lokalom Jalla Jalla na AKC Metelkova.

S čim ga je napadel – z izvijačem, kleščami ali nožem? Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil

Priča, ki je bila na zadnjem naroku zaslišana prek videokonference z zaporom, kjer prestaja zaporno kazen, je dejala, da je bila priča sporu na Metelkovi. Tja je Alžirec prišel med 23.10 in 23.40, ko si je bila dvojica že v laseh. Opazil je kri na oblačilih obeh, zapomnil si je predvsem kri na jakni Saudanija. Poskušal ju je pomiriti oziroma spraviti narazen, vendar mu to ni uspelo, zaradi česar je po nekaj minutah odšel. Kako se je vse končalo, torej ni videl. Je pa bil povsem prepričan, da je Morsli v rokah držal klešče.

Še bolj pa je vse skupaj zapletla naslednja priča, še četrti prosilec za azil, ki sicer prihaja iz Rusije. Povedal je namreč, da je oškodovanec na njegova vrata tistega večera potrkal ves okrvavljen in napol gol. Saudani je nato odšel v kopalnico, kjer si je umival kri – dejal je, da je toliko ni še nikoli videl in da je špricala kot fontana – sam pa je odhitel do varnostnikov na pomoč. Na vprašanje, ali je ranjenec povedal, kaj se je zgodilo, pa je odvrnil, da je bil poleg, ko je varnostnikom razlagal, da se je zgodilo zunaj. Pri bližnjem Mercatorju, naj bi jim dejal, ga je namreč napadel nekdo, ki ga pozna. Slišal je besedo Alžirec. A napadalec naj bi vi rokah držal – nož.

Tožilstvo sicer ne verjame, da se je zgodilo zunaj azilnega doma, saj bi se ob tako hudi poškodbi oziroma krvavenju že na stopnišču azilnega doma vidni krvavi madeži. Oškodovanec bi namreč moral priti v peto nadstropje azilnega doma, kjer so ga našli poškodovanega. A madežev tam ni bilo, le nekaj kapelj krvi. Sta pa včeraj na prostor za priče stopila policista, ki sta dejala, da sta madeže krvi (oziroma rdeče tekočine, ki je delovala kot kri) opazila zunaj, v bližini azilnega doma, v smeri etnografskega muzeja. Sledi sta zavarovala, nista pa znala glede tega povedati ničesar več, saj so postopek nato prevzeli kriminalisti.

Sojenje se nadaljuje septembra.