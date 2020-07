Krepko sta napihala

V četrtek ob 18.10 so policisti PP Bovec v naselju Soča imeli v postopku 39-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Vozil je pod vplivom alkohola (0,85 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.



V petek ob 1.32 pa so na območju naselja Orehovlje policisti ustavili 31-letnega voznika osebnega avtomobila. Tudi on je vozil krepko pod vplivom alkohola (1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Prepovedali so mu vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Tudi njega čaka srečanje s sodnikom.