Krava na pašniku poškodovala pastirja

Ob 11.22 je nad vasjo Rateče, občina Kranjska Gora, na pašniku krava poškodovala pastirja.

Posredovali so reševalci postaje GRS Rateče. Poškodovancu so na kraju nudili prvo pomoč, ga imobilizirali in prenesli do kraja, kjer so ga lahko prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči z Jesenic, poroča uprava za zaščito in reševanje.