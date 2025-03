Kranjski policisti ujeli mladoletnika, ki je vozil takšen avto, a to še ni bilo vse (FOTO)

Kranjski policisti so imeli v torek nekaj pred 19. uro v postopku mlajšega mladoletnika, ki je vozil neregistriran avtomobil, ki je bil že odjavljen iz prometa, brez registrskih tablic in seveda tudi brez opravljenega vozniškega izpita, poroča kranjska policijska uprava.

FOTO: PU Kranj

V avtomobilu je prevažal še tri mladoletnike. Na kraj dogajanja so poklicali starše mladoletnikov, policisti pa so avtomobil zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo mladoletnik predlagan k pristojnemu okrajnemu sodišču.

»Skrb vzbujajoče je, da je bil v cestnem prometu mlajši mladoletnik z motornim vozilom, in pri tem tako on kot vozilo nista izpolnjevala pogojev za udeležbo v cestnem prometu! V avtomobilu je imel še tri mladoletnike. V cestnem prometu sme voziti motorno vozilo le oseba z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozi. Motorno vozilo pa mora biti registrirano in tehnično brezhibno!« še sporočajo s kranjske policijske uprave.