Kranjski policisti sporočili žalostno vest o 29-letnem jadralnem padalcu

29-letnik je v UKC Ljubljana žal umrl.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec, Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec, Delo

M. U.
12.09.2025 ob 12:29
12.09.2025 ob 12:59
M. U.
12.09.2025 ob 12:29
12.09.2025 ob 12:59

Kranjski policisti so pred dnevi poročali, da je 29-letni jadralni padalec na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju dogodka mu je prvo pomoč nudil občan ter poklical pomoč.

29-letnik v UKC Ljubljana umrl

V nadaljevanju mu je pomagalo zdravstveno osebje NMP ZD Kranj. S helikopterjem Slovenske vojske je bil s kraja dogodka odpeljan v UKC Ljubljana. V četrtek popoldne so jih obvestili, da je 29-letnik tega dne v UKC Ljubljana umrl.

Kranjski policisti sporočili žalostno vest o 29-letnem jadralnem padalcu

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

