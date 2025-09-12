Kranjski policisti sporočili žalostno vest o 29-letnem jadralnem padalcu

Kranjski policisti so pred dnevi poročali, da je 29-letni jadralni padalec na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju dogodka mu je prvo pomoč nudil občan ter poklical pomoč.

29-letnik v UKC Ljubljana umrl

V nadaljevanju mu je pomagalo zdravstveno osebje NMP ZD Kranj. S helikopterjem Slovenske vojske je bil s kraja dogodka odpeljan v UKC Ljubljana. V četrtek popoldne so jih obvestili, da je 29-letnik tega dne v UKC Ljubljana umrl.