Kranjski policisti po seriji intervencij pozivajo k odgovornosti

Turizem in sezona v gorah očitno še nista končana. Policisti so včeraj v več primerih zbirali informacije o nesrečah v gorah, ki so jih obravnavali gorski reševalci in ekipa s helikopterjem SV. Na Slemenovi špici je zdrsnila planinka. Še ena se je poškodovala na območju Kriških podov. Pri Planiki je planinec padel na melišču. Na Osojnici sta bila razlog za reševanje slabost in bolezensko stanje pri pohodniku. Na Prisojniku pa sta se zaplezala dva planinca.



»Pozivamo k previdnosti in odgovornim dejanjem v gorah. Vsakdo ve in mora vedeti, do kam in koliko zmore. Vsakič se pozanimajte o poti, kamor greste. Svojih mej ne preizkušajte na zahtevnih terenih. Pazite, ko ste že utrujeni. Turistični delavci na nevarnosti opozorite svoje goste,« ob tem pozivajo policisti.

