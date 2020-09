Pogrešanemu 13-letniku spodrsnilo, zgrmel je v prepad (FOTO)

Policija je sporočila podrobnosti včerajšnje iskalne akcije, ko so iskali pogrešanega otroka na območju Straže pri Bledu. Poleg policistov in letalske enote policije so pri iskanju sodelovali še prostovoljni gasilci, gorski reševalci, vodniki z reševalnimi psi, podvodna reševalna služba in organizirani prostovoljci. Skupno okoli 140 ljudi, ki so pregledovali širše območje Straže in