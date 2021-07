Kranjčana ugriznil morski pajek, odpeljal ga je rešilec

Ob petek okoli 8.45 so moškemu na slovenski obali na pomoč priskočili policisti pomorske policije. 58-letnega Kranjčana je namreč pičila riba - pajek, zato je imel močne bolečine in je potreboval nujno pomoč. Policisti so ga prepeljali do Izole, kjer so ga prevzeli reševalci in ga odpeljali v SB Izola.



Morski pajek oziroma morski zmaj je morska riba iz družine morskih zmajev in je ena najbolj strupenih rib Jadranskega morja. Te ribe so običajno vkopane v pesku, tako da iz njega molijo le oči in nevarni trni na globinah okoli 150 m. Med drstenjem v poletnih mesecih se zadržujejo tudi v plitvinah. Drsti se od junija do avgusta, ikre pa so pelaške in imajo premer okoli 1 mm.



Ob vbrizgu strupa v rano začne poškodovana oseba občutiti hude bolečine, ki jim včasih sledi tudi bruhanje in v izjemno redkih primerih mišična paraliza ter smrt. Strup morskih zmajev je sicer termolabilen in se začne pri visokih temperaturah razgrajevati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: