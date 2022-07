Kranj: v avtu zaklenjen otrok, na pomoč klicali policijo

Kranjski policisti so v četrtek prejeli prijavo, da je v vozilu zaklenjen otrok. Policija je o dogodku zapisala: »Starši so bili odsotni zelo kratek čas, vozilo naj bi bilo primerno ohlajeno. Otroka so pregledali tudi reševalci in niso ugotovili posebnosti. V dogodku ni znakov kaznivega dejanja.«

Kljub temu pa PU Kranj opozarja, da otrok in živali niti za kratek čas ne puščajte v vozilih. Temperature so visoke, posledice pa lahko zelo hude.