V petek ob 23.39 je na Dabru v občini Tolmin zagorel stanovanjski objekt. Gasilci PGD Ponikve-Planota in Tolmin so požar, ki je v celoti uničil pritlične prostore stanovanjskega objekta, pogasili, in nato pregledali druge prostore s termovizijsko kamero.Pred prihodom gasilcev so sosedi iz goreče hiše rešili stanovalca, ki se je nadihal dima. Prvo pomoč so mu nudili gasilci do prihoda reševalcev NMP Tolmin. Ti so ga prepeljali v oskrbo v bolnišnico.