Kraja smuči na gorenjskih smučiščih: policisti beležijo spremembe pri tatvinah

V preteklosti so bile kraje smučarske opreme na slovenskih smučiščih precejšnja težava, a kaže, da so se razmere na tem področju izboljšale - tudi ali pa predvsem zaradi preventivnih akcij policistov na smučiščih.

Kranjska Gora je bila za dolgoprstneže pogosto idealen kraj, saj je smučišče blizu ceste in parkirišč, kar olajša krajo. Najpogosteje so bili tatovi smučk seznanjeni s tem, kaj je v trendu in so kradli smuči višjega cenovnega razreda.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič je za Slovenske novice povedal, kako pogosto se še kraje dogajajo na gorenjskih smučiščih.

Koliko parov smuči so letos ukradli na gorenjskih smučiščih?

Na območju gorenjskih smučišč smo obravnavali tri tatvine parov smuči in eno tatvino smučarske deske.

Dve tatvini parov smuči smo obravnavali na območju smučišč v Kranjski Gori, tatvino enega para smuči in smučarske deske pa na območju smučišč Krvavca.

Na območju smučišč, ki spadajo v krajevno pristojnost Policijske postaje Bled (Vogel) in Škofja Loka (Soriška Planina, Stari Vrh) nismo obravnavali tatvin smuči.

Koliko parov smuči so ukradli med šolskimi zimskimi počitnicami?

Na gorenjskih smučiščih v času šolskih počitnic nismo obravnavali tatvin smuči.

Opažate, da je kraj smučarske opreme vse več?

Lahko povemo, da je tatvin smuči ali smučarske opreme na gorenjskih smučiščih vsako zimsko sezono manj. Večinoma so primeri, ko smučarji opremo pozabijo na smučišču ali pride do medsebojne zamenjave le te med smučarji, vendar se v večini primerov v nadaljevanju ta tudi najde.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da je tatvin vse manj?

V času zimske sezone gorenjski policisti proaktivno komuniciramo z javnostmi o aktualnih dogodkih in preventivnih nasvetih za večjo varnost na smučiščih po različnih kanalih, kot so obveščanje medijev z vsakodnevnimi pregledi dogodkov, objavami na socialnem omrežju facebook, itd. Na državni ravni tudi po socialnem omrežju Instagram in Tik-Tok.

Na smučiščih za večjo varnost smučarjev skrbijo tudi policisti smučarji, ki sodelujejo tako z nadzorniki smučišč, reševalci in ostalimi subjekti na in ob smučiščih.

Tatvine smuči so se večinoma v preteklih sezonah dogajale ob vznožjih smučišč, ko so smučarji svojo opremo pustili za kratek čas nezavarovano in so ob vrnitvi ugotovili, da je ni več tam, kjer so jo pustili. V dosti prijavljenih primerih je bilo ugotovljeno, da je bila zamenjana med smučarji. Vsekakor pa je prihajalo tudi do tatvin, saj vemo, da prilika dela tatu.

Plakat so izdelali v slovenskem in štirih tujih jezikih (angleščina, nemščina, italijanščina in hrvaščina) z namenom opozarjanja obiskovalcev smučišč na samozaščitna ravnanja z njihovo smučarsko opremo. FOTO: Pu Kranj

Pred leti so policisti Policijske postaje Kranjska Gora, ravno zaradi povečane problematike tatvin smuči, izdelali preventivni projekt s sloganom »Nezavarovana smučarska oprema, vaba za tatove«. Ta projekt je vseboval plakat in obrazec za popis smučarske opreme. Plakati so bili izobešeni po vseh smučiščih, hotelih in izposojevalnicah smučarske opreme na območju občine Kranjska Gora in smučiščih po Gorenjski.

Poudarek je bil tudi na popisu smuči, saj ima redko kdo podatke o smučkah, s katerimi smuča. Ob prijavi tatvine ali izgubi je bilo iz prakse ugotovljeno, da policiji navedejo zgolj znamko, tip in barvo, kar pa je s tako skopimi podatki uspešnost raziskave zelo otežena.

Obrazec za popis smučarske opreme. FOTO: Pu Kranj

Obrazec za popis smučarske opreme je še vedno aktualen, tako, da ga kranjskogorski policisti ob večjih frekvencah, šolskih počitnicah, preventivno delijo smučarjem in lahko povemo, da so to preventivno dejavnost policije zelo dobro sprejeli in jo pozdravljajo.

Kakšna je verjetnost, da policisti najdejo tatu smučarske opreme?

Na splošno lahko pojasnimo, da vse primere, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, policija obravnava z vso skrbnostjo, v skladu s taktiko in metodiko kriminalističnega preiskovanja oziroma stori, kar je potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja ter zberejo dokazi, ki so pomembni za uspešno izvedbo kazenskega postopka.