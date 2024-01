Kradljivca odkrili, ker je vozil nepripet. Tožilstvo prepričano, da je zagrešil več velikih tatvin

Varnostni pas, vez z življenjem oziroma da se v avtomobilu ne smemo voziti nepripeti – na to voznike že vrsto let opozarjajo policisti. Zato ni prav nič neobičajnega, če vas policist ustavi zaradi neupoštevanja tega zakonskega določila in vas oglobi.

To je 17. oktobra 2020 čakalo tudi danes 35-letnega Romuna Nicuja Ovidiua Mogosa, ki to, da tistega dne ni bil pripet, najverjetneje še kako obžaluje. Zaradi svojega kasnejšega ravnanja je namreč policistom oziroma kriminalistom zelo olajšal preiskovanje več deset velikih tatvin, ki jih je, kot je prepričano tožilstvo, zagrešil sredi poletja 2020.

Po različnih slovenskih krajih, od Maribora, Celja, Medvod pa vse do Kranja, naj bi kot pravi filmski tatič sredi noči vstopal v hiše, se po njih potikal tako potuhnjeno, da ga v večini primerov prav nihče ni slišal, hiše pa nato zapustil z enkrat bolj, drugič manj bogatim plenom.

Poletje 2020: Zagrešil naj bi 54 velikih tatvin. Jesen 2020: Po nesreči pobegne policistom. Poletje 2023: Švedi ga predajo slovenskim oblastem.

Torej, tistega oktobrskega dne je Romun z mercedesom, na katerem so bile nameščene tablice z začasno registrsko oznako, vozil po Opekarski cesti v Ljubljani. Pred bolgarskim veleposlaništvom ga je opazil policist, zato je zapeljal predenj in ga s svetlobnimi znaki zaustavljal. Petintridesetletnik mu je še nekaj časa sledil, in sicer vse do križišča Barjanske ceste in Ceste dveh cesarjev, ko je ob zavijanju proti obvoznici oziroma v smeri Petrolovega bencinskega servisa v nekem trenutku polkrožno obrnil in se podal v beg po Cesti dveh cesarjev.

Zaradi neprilagojene hitrosti je nato pri hišni številki 18 izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo hiše na naslovu Cesta v Zeleni log 2. Nakar avta niti ugasnil ni, ampak ga je takoj zapustil, odprl še zadnja leva vrata in iz notranjosti vzel belo vrečko. Stvari je želel vzeti še iz prtljažnika, a ker se mu je policist že približeval, je to misel opustil in pobegnil.

Kradel je denar in mobilne telefone. FOTO: Getty Images

Našli številne predmete

Policisti so v avtomobilu našli številne predmete. In že takoj posumili, da so morali biti ukradeni oziroma da pobegli voznik do njih najverjetneje ni prišel na pošten način. Med drugim so lahko videli tablični računalnik, ob vklopu katerega so se izpisali ime in priimek ter celo domači naslov njegovega slovenskega lastnika. Pa tudi sef, na katerem so bili še »vložki za pritrditev na zid«. Med predmeti so se našli tudi športni copati nike in adidas, ki pa jih tudi ni bilo zelo težko povezati s kraji, kjer naj bi Romun prej veselo kradel.

Najdeni športni copati v vozilu obtoženega se ujemajo s sledmi na krajih, kjer naj bi Romun prej veselo kradel.

Odtisi najkic so se ujemali s tistimi, ki so jih našli pri obtoženčevih žrtvah na njihovih domačih naslovih na Ptuju, v Pekrah in Medvodah. Odtisi adidask pa tudi pri istem oškodovancu v Medvodah, pa še pri oškodovancih v Kranju in Škofji Loki. Policistom je bilo hkrati v veliko pomoč obvestilo mariborskega lastnika v noči na 12. oktober 2020 ukradenega računalnika apple, ki je imel aktivirano možnost lokacijskega sledenja napravi.

Natančno je lahko videl, kje je bil 17. oktobra 2020 njegov računalnik. Torej na kraju, kjer se je Romun, ki naj bi poleti tistega leta skupno zagrešil kar 54 kaznivih dejanj velikih tatvin, zaletel v ograjo.

Policisti so sicer do obtoženčevega imena prišli s pomočjo prodajalca, pri katerem je kupil mercedesa, saj se mu je izkazal s svojo osebno izkaznico. Kaj kmalu se je izkazalo, da je bil zaradi podobnih dejanj obravnavan tudi v drugih evropskih državah. Nazadnje na Švedskem, kjer je bil zaprt in od koder so ga tamkajšnje oblasti 21. julija lani tudi predale našim.