Kradli so otroška oblačila in zobne ščetke

Policijska uprava Novo mesto poroča o tatvini v nakupovalnem središču v Novem mestu.



Varnostnika sta opazovala štiri ženske z otrokom, ki so v nakupovalne vrečke nabirale otroška oblačila. Pozornost je bila na mestu, saj so brez plačila na hitro odšle iz trgovine. Varnostnika sta stekla za njimi in uspelo jima je iztrgati vrečki neplačanih artiklov.



Eno osumljenko, doma iz okolice Črnomlja, so policisti izsledili in prijeli. Tudi za ostale, ki so pobegnile z vrečko artiklov, menda vedo, kje bivajo.



O tatvini so bili obveščeni tudi iz Trebnjega. Tam je neznani storilec odnesel 16 paketov zobnih ščetk in trgovino oškodoval za nekaj več kot 240 evrov.