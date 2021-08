Kradla z motilcem signala

Bodite pozorni, ko parkirate in zapustite svoje vozilo, opozarjajo ljubljanski policisti. Odkrili so namreč tatinski par, ki si je pri krajah iz avtomobilov pomagal z motilcem signala daljinskega zaklepanja, kasneje pa sta žrtve okradla še na domu. »Ljubljanski policisti so avgusta opravili hišne preiskave pri 19 in 50 let starih osumljencih in jima zasegli več predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, in predmetov, s katerimi sta izvrševala kazniva dejanja,« je včeraj sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Po njenih besedah sta osumljenca v zadnjih dveh mesecih, predvsem na območju nakupovalnih središč v Ljubljani, opazovala oškodovance, ki so parkirali ter vozila zaklenili z daljinskim zaklepanjem. »Uporabila sta motilec signala daljinskega zaklepanja, da se vozilo ni zaklenilo, česar pa oškodovanci niso opazili. Ob njihovi odsotnosti sta vstopila v vozilo, iz njega odtujila vrednejše predmete ter ključe njihovih stanovanj,« je pojasnila. Še po nakit in gotovino Predrzneža pa sta v vozilu tudi poiskala domači naslov oškodovancev, odšla tja ter iz hiš in stanovanj kradla gotovino in nakit: »Trenutno sta osumljena šestih tovrstnih kaznivih dejanj, v katerih sta skupno povzročila za okoli 40.000 evrov materialne škode. Zoper oba osumljena bodo podane kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj velike tatvine,« je pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov. Kot je dodala, je bil 19-letnik v preteklosti že obravnavan za tovrstna kazniva dejanja, 50-letnik pa je kazniva dejanja izvrševal kar med prostimi izhodi med prestajanjem zaporne kazni, ki mu je bila izrečena ravno zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.



»Vsem občanom svetujemo, naj v vozilih ne puščajo vrednejših predmetov, prav tako naj ne bodo v njih drugi predmeti, ki jih storilci tovrstnih kaznivih dejanj s pridom izrabijo, kot so ključi bivališč, poštnih nabiralnikov, osebni dokumenti, naslov bivanja, razne kartice za dostop do garaž in podobno. Vedno, ko vozilo zapuščate, se prepričajte, ali se je zaklenilo, tako da poskusite odpreti vrata, in se ne zanašajte zgolj na zvočni ali svetlobni signal vozila,« je sklenila.

