Kradla v trgovini in brutalno napadla hčerko (9) znanega nogometaša: Vlekla jo je za lase in ...

Splitska policija išče 22-letnico, ki je v sredo zvečer iz trgovine ukradla več kozmetičnih izdelkov. Varnostnik jo je ustavil na izhodu in ji rekel, naj odpre torbo, vendar ga je fizično napadla in nato zbežala, navaja Slobodna Dalmacija.

Vlekla jo je za lase in vrgla na cesto!

Med je prišla do prehoda za pešce, ki ga je ravno v tistem trenutku prečkala devetletna deklica, hči znanega igralca Hajduka. Brez kakršnega koli razloga je 22-letnica deklico zgrabila za lase in jo vrgla na tla, še piše Slobodna Dalmacija. Na policiji so za hrvaške medije potrdili, da poznajo identiteto otroka in da potekajo operativne dejavnosti. Na vprašanje, ali je policija že našla in pridržala napadalko, so odgovorili, da tega ne morejo komentirati, vendar so ponovili, da operativne dejavnosti potekajo in da bo javnost pravočasno obveščena.