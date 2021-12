Kradla tudi mladoletnika

Črnomaljske policiste so v nedeljo okoli 18. ure poklicali na pomoč zaradi drzne tatvine v Kolodvorski ulici, kjer sta nepridiprava oškodovanki iz osebnega avtomobila ukradla torbico z denarnico, bančnimi karticami, dokumenti in denarjem.

Torbico sta ukradla iz avta. FOTO: getty Images

»Takoj so se odzvali, zbrali obvestila ter na podlagi opisa mladoletna storilca izsledili in prijeli. Zasegli so ukraden denar in našli tudi torbico, ki sta jo med begom odvrgla. Ukradene predmete so vrnili oškodovanki in o storitvi kaznivega dejanja obvestili starše. O drzni tatvini bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

Istega dne, okoli 17.30, je torbičar udaril tudi v ljubljanskem Tacnu, in sicer je od zadaj pristopil do starejše oškodovanke in ji iz rok iztrgal nakupovalno torbo, v kateri je imela denarnico, nato pa s kraja dejanja pobegnil.

»Z dejanjem jo je oškodoval za okoli 250 evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil z namenom izsleditve neznanega storilca in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« sporočajo s Policijske uprave Ljubljana.

En jo je držal, drugi kradel

V Kranju pa so imeli opravka z roparjema. Po besedah Bojana Kosa, tiskovnega predstavnika gorenjskih policistov, sta dva storilca v ponedeljek dopoldne na domu občanke izvršila roparsko tatvino.

Po klicih na pomoč so osumljenca do prihoda policije zadržali drugi stanovalci, drugi pa je s kraja dejanja pobegnil.

»Po vdoru v stanovanje jo je eden zadrževal na tleh, drugi pa je iskal vredne stvari. Po klicih na pomoč so prvega osumljenca do prihoda policije zadržali drugi stanovalci, drugi osumljenec pa je s kraja dejanja pobegnil,« je pojasnil Kos in dodal, da je izginil manjši znesek denarja. »Oškodovanka je bila lažje poškodovana. O kaznivem dejanju kriminalisti še zbirajo obvestila in vodijo postopek,« je sklenil.