»Lovec je bil zvečer v gozdu na preži, in ker je slišal glas žage, nas je poklical, ali mi v našem gozdu podiramo drevje. Ob enajstih zvečer je bila res nenavadno pozna ura za delo v gozdu, zato je posumil, da nekaj ni v redu,« je na sodišču povedal eden od oškodovancev. Tisto noč pred slabimi štirimi leti so bili na območju Žužemberka okradeni trije, tudi župnija Žužemberk. Enemu so nepovabljeni drvarji posekali 11 hrastov, en gorski javor, jelko, dve lipi in dva bela gabra, skupaj je bilo dobrih 44 kubikov lesa, vrednega 7000 evrov. Drugemu so podrli hrast, na parceli Župnije Žu...