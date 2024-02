Kradla na veliko: osumljenca septembrskih tatvin v Piranu storila še 12 novih kaznivih dejanj

V Kopru so priprli dva moška, stara 37 oziroma 39 let, potem ko so piranski policisti zoper njiju vložili skupaj 40 kazenskih ovadb. Že oktobra lani so ju po hišnih preiskavah ovadili za deset tatvin. Kot so zapisali na Policijski upravi Koper, kaznivih dejanj nista prenehala izvrševati, ampak sta jih zagrešila še najmanj 12.

Kradla kot srake

Konec novembra sta se osumljena domačina v Luciji usedla v odklenjen osebni avtomobil in se z njim odpeljala proti domu, pri tem so ju v Seči ustavili policisti. Ker voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in je odklonil strokovni pregled na mamila, so mu izdali plačilni nalog, vozilo so mu zasegli in ga vrnili lastniku. Po končanem postopku se je eden od njiju ponovno odpravil na eno od parkirišč v Luciji, kjer je v pogon poskušal spraviti naslednje odklenjeno vozilo, vendar so ga pri tem pravočasno zalotili, zato je ostalo pri poskusu kaznivega dejanja, so sporočili s PU Koper.

V nadaljevanju sta v Luciji ukradla električni skiro, v prodajalni v Portorožu razno orodje, v Seči sta vlomila v penzion, pri čemer ju je zalotil občan in sta od dejanja odstopila, v samopostrežni pralnici perila sta vlomila v blagajno s kovanci, poskušala sta vlomiti tudi v dva gostinska lokala v Portorožu, kjer sta bila neuspešna in sta od dejanj odstopila, so našteli na policiji.

20. januarja je eden od osumljencev po ugotovitvah policije odvzel odklenjeno parkirano tovorno vozilo, s katerim se je odpeljal v Ljubljano. Ko se je z odvzetim vozilom vrnil v Parecag, je povzročil prometno nesrečo, pobegnil in vozilo pustil na kraju samem.

Kot so zapisali na PU Koper, sta s tem predstavljala grožnjo za premoženje in varnost občanov, zato so ju 25. januarja prijeli in pripeljali pred koprskega preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zoper oba odredil pripor.