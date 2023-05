Kradla kot sraki: tatova z območja Novega mesta v priporu

Tatvin v prodajalnah na območju Bršljina je osumljen 29-letni moški z območja Brezja, 25-letnica pa je osumljena več kot 30 tatvin v naseljih s stanovanjskimi hišami, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

V zadnjih dveh mesecih po policisti policijske postaje Novo mesto obravnavali več tatvin iz prodajaln, prejeli pa so tudi več prijav oškodovancev iz naselij krajevne skupnosti Bučna vas, ki so jim z dvorišč ukradli različne predmete, med njimi tudi rože z okenskih polic. Policisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbirali obvestila ter še okrepili "sicer pogosto prisotnost na tem območju", so sporočili s PU Novo mesto.

Med preiskavami kaznivih dejanj so uspeli ugotoviti, da je večjega števila tatvin iz prodajaln osumljen 29-letni moški, zato so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj po zaslišanju odredil pripor.

Prav tako so v naselju Brezje v petek odvzeli prostost 25-letni osumljenki, za katero so ugotovili, da je z dvorišča v Dolenjih Kamencah odtujila kolo, več otroških igrač in tri vreče z otroškimi oblačili. V letošnjem letu so policisti zoper 25-letnico na tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi 20 tatvin, nadaljujejo pa še s preiskavami 11 tatvin, katerih je osumljena. Tudi zanjo je preiskovalni sodnik po zaslišanju odredil pripor.

Policisti se občanom zahvaljujejo za sodelovanje in posredovanje informacij, ki so v veliki meri pripomogle k prijetju storilcev in uspešni preiskavi. »Z različnimi oblikami dela in povečano prisotnostjo bomo v sodelovanju s krajani tudi v prihodnost zagotavljali varnost ljudi in premoženja,« so še zapisali.