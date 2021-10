Kradla dišave in jih preprodajala

Kradljivca, ki sta letos zagrešila več tatvin parfumov, sta po odločitvi preiskovanega sodnika končala v priporu.

Novomeški policisti so letos obravnavali več tatvin dišav višjega cenovnega razreda v vrednosti več tisoč evrov v prodajalnah na območju Novega mesta. Na podlagi ugotovitev preiskave in v sodelovanju z drugimi policijskimi postajami na območju Slovenije so ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena 45-letni Ljubljančan in 43-letni državljan Bosne in Hercegovine.



Združila sta se z namenom kraje, parfume in preostale predmete, ki sta jih kradla iz prodajaln na območju celotne Slovenije, pa sta prodajala na črnem trgu. Kradla sta tako, da sta blago odložila v vrečko, ki je bila z notranje strani zavarovana s folijo, ki preprečuje zaznavanje magnetnih varoval na artiklih ob iznosu blaga iz trgovine. Uporabljala sta tudi magnete, s pomočjo katerih sta motila senzorje za varovala.



»Policisti PP Novo mesto so na podlagi ugotovitev izdali razpis iskanja osumljencev in policisti PP Ljubljana Moste so oba prijeli na območju Ljubljane. Osumljenca so s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj tatvin privedli k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča Novo mesto, ki je za oba odredila pripor,« pojasnjujejo na novomeški policijski upravi. Kot dodajajo, so ju v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin.

