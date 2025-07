Kradel v trgovini, varnostnik ga ustavil, a tat ni želel sodelovati z njim

V četrtek popoldan so policiste poklicali iz koprske trgovine, v kateri je moški v nahrbtnik zložil več prehrambnih izdelkov, ki jih ni želel plačati. Zaustavil ga je varnostnik, vendar tat ni želel sodelovati z njim. Policisti so identificirali 43-letnega Izolana. Izdali so mu plačilni nalog zaradi neupoštevanje odredbe varnostnika, podana bo še kazenska ovadba.