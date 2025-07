Alžirec Abdelaziz Kaasis je pred časom k nam prišel kot ilegalni migrant in zaprosil za mednarodno zaščito. A pri nas ni več dobrodošel, saj je zagrešil več kaznivih dejanj, nazadnje nadaljevano veliko tatvino. Septembra 2023 je bil pravnomočno obsojen zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, že 14. decembra 2023 pa so ga prijeli ob pol šestih zjutraj, potem ko je v eni noči vlomil v pet avtomobilov. Na predobravnavnem naroku lansko jesen na ljubljanskem okrožnem sodišču je dejanje priznal in pojasnil, da je takrat ravno prestal zaporno kazen leta in treh mesecev ter da je bil brez sredstev...