Kradel na rojstni dan in za las ušel kazni

Otroci, ki so mlajši od 14 let, po slovenski zakonodaji niso odgovorni za kazniva dejanja in prekrške, ki jih storijo, saj so za mladostnike v celoti odgovorni starši. Šteje se namreč, da šele pri tej starosti postanejo mlajši mladoletniki, ki za svoja dejanja že odgovarjajo. Z nenavadnim primerom pa so se ukvarjali na okrožnem sodišču v Krškem, kjer so imeli opravka s fantom, ki je kaznivo dejanje storil prav na svoj rojstni dan.

Mladoletniki se redko znajdejo za zapahi (simbolična fotografija). FOTO: Tadej Regent

Fanta so v začetku januarja zalotili pri kraji. Kaznivo dejanje, so ugotovili pristojni organi, se je zgodilo med 10.45 in 10.55, v matičnem registru o rojstvu pa je bil zabeležen točni čas rojstva tatiča – pred natančno 14 leti ob 12.48. Kradel je torej prav na svoj rojstni dan, a do trenutka, ko je pred 14 leti pokukal na svet, sta manjkali še približno dve uri. Postavilo se je torej vprašanje, ali je že kazensko odgovoren.

Državna tožilka je menila, da ne, in je v predlogu navedla, da ni več podlage za nadaljnji postopek proti mladoletniku, saj je menila, da fant ob storitvi očitanega kaznivega dejanja še ni dopolnil štirinajst let. Sodnica za mladoletnike se s tem ni strinjala, saj meni, da okoliščine, kdaj je mladoletnik dopolnil štirinajst let in s tem postal kazensko odgovoren, ni mogoče razlagati na tak način. Menila je, da je takšno tolmačenje preozko, saj je mladoletnik dopolnil štirinajst let ob nastopu datuma svojega rojstva ob 00.00 tega dne. Kazensko odgovoren, je ocenila, je postal takoj po polnoči.

Obe stališči napačni

A višje sodišče je sklenilo, da ne drži ne eno ne drugo stališče. Mejo štirinajstih let je treba namreč upoštevati tako, da se smejo kazenske sankcije uporabiti samo proti tistemu, ki je storil kaznivo dejanje po izteku svojega štirinajstega rojstnega dneva. »Z drugimi besedami, kazenskopravna odgovornost mladoletnika nastopi naslednji dan po tistem, ko je dopolnil štirinajst let,« so pojasnili višji sodniki. Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi kaznivega dejanja še ni bil star štirinajst let, se kazenski postopek ustavi in o tem obvesti center za socialno delo.

Tatič za dejanje, ki naj bi ga storil na dan, ko je dopolnil štirinajst let, torej ne more kazensko odgovarjati. »To pomeni, da se državna tožilka, ob sicer napačnih razlogih, utemeljeno zavzema za to, da se pripravljalni postopek zoper mladoletnika ustavi, ker ni več podlage za nadaljnji postopek,« so sklenili višji sodniki.

Ker so v skrbi za otrokov nadaljnji razvoj v postopkih za mladoletne v prvi vrsti predvsem vzgojni ukrepi in ne kaznovanje, pa lahko upamo, da je izkušnja na fanta delovala preventivno in da je prišel k pameti.