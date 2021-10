Kradel, ko so bili stanovalci doma

Policisti policijske postaje Šiška so ta mesec preiskali več kaznivih dejanj drznih tatvin, tatvin in kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.



39-letnik naj bi iz trgovine v centru Ljubljane v treh različnih primerih ukradel za več kot 7000 evrov kozmetičnih izdelkov in tehničnega blaga.

V enem primeru je 44-letni osumljenec zagrešil dve drzni tatvini. Obakrat je vstopil v odklenjeno hišo, ko so bili v njej stanovalci, in odnesel različne predmete v vrednosti okoli 600 evrov. V drugem primeru je 39-letnik utemeljeno osumljen, da je iz ene izmed trgovin v centru Ljubljane v treh različnih primerih ukradel kozmetične izdelke in tehnično blago, vredno več kot 7000 evrov. Prav tako je skupaj s še eno osebo osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, saj so v nadaljnji preiskavi v njegovem stanovanju našli več kot 1500 nedovoljenih tablet, namenjenih za nadaljnjo prodajo.»Oba osumljenca sta bila v preteklosti že obravnavana za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. Štiriinštiridesetletnik bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku, 39-letniku, ki je bil prav tako priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, pa je bil že odrejen pripor,« so včeraj sporočili z ljubljanske policijske uprave.