Kradel je tujim in domačim

Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. FOTO: Blaž Samec

V preteklosti so ga že obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete.

Policisti so letos na Kočevskem obravnavali kaznivi dejanji roparskih tatvin in en rop. Ugotovili so, da je vse zagrešil 33-letnik. Končal je v priporu.V prvem primeru, zgodilo se je v začetku februarja, so v eni izmed trgovin na območju Kočevja storilca zalotili pri tatvini cigaret, nato pa je, da bi obdržal cigarete, zoper zaposlene uporabil silo. Nihče ni bil poškodovan.V drugem primeru je konec aprila iz trgovine sledil oškodovanki do doma, nato pa ji je ob vstopu v stanovanjski blok iz rok iztrgal torbico z vsebino. Pri tem je uporabil silo, ženska je padla na tla in se lažje poškodovala. Po dejanju je pobegnil.Zadržal je denar, ki ga je našel v denarnici v torbici, preostale ukradene predmete pa odvrgel v smetnjak in reko Rinžo, pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi in dodajajo: »Vsi predmeti so bili v nadaljnji intenzivni kriminalistični preiskavi in ogledu kraja najdeni.«V tretjem primeru pa je v začetku maja storilec denar ukradel svojim bližnjim, ko pa so ga pri tem zalotili, si ga je z uporabo sile prilastil. V tem primeru ženska ni bila poškodovana.»Policisti so z zbiranjem obvestil in na podlagi najdenih premetov ter drugih dokazov ugotovili, da je vseh treh dejanj utemeljeno osumljen 33-letnik z območja Kočevja. Osumljencu je bila odvzeta prostost in je bil v četrtek zaradi utemeljenega suma dveh kaznivih dejanj roparskih tatvin in ropa priveden k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete,« so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.