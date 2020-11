Kradel je kot sraka

Med hišno preiskavo so našli vrsto ukradenih predmetov. FOTO: Pu Ljubljana

Iščejo lastnika najdenega kolesa. FOTO: Pu Ljubljana

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič preiskujejo kazniva dejanja velikih tatvin. Med opravljeno hišno preiskavo so pri 30-letnem osumljencu našli več predmetov (nakit, ure, palice za golf), za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj na območju Ljubljane, lahko pa tudi od drugod.Osumljencu so odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor. Kot pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Morebitne oškodovance, ki bi predmete prepoznali, prosijo, da pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Vič na številko (01) 470 09 60 ali 113 ali pa se z dokazili o lastništvu zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Vič, Tbilisijska ulica 65.Policisti policijske postaje Moste pa iščejo lastnika najdenih koles, in sicer otroškega gorskega kolesa challenge classe rumene barve in trekking kolesa genesis nevada črne barve. »Lastnika prosimo, da pokličeta na številko (01) 586 76 00 ali številko 113 ali pa se z dokazili o lastništvu predmetov zglasita na Policijski postaji Ljubljana Moste, Tovarniška ulica 50, Ljubljana.«