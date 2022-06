Kradel elektriko in prideloval konopljo

Mariborski kriminalisti so zaradi utemeljenih razlogov za sum, da 46-letnik v okolici Maribora izvršuje kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi, pridobili odredbo okrožnega sodišča v Mariboru za hišno preiskavo. Odvzeli so mu prostost, našli pa so kilogram in pol konoplje, okoli deset mililitrov konopljine smole ter predmete, namenjene pakiranju in preprodaji mamil.

Izkopan prirejen prostor za gojenje konoplje FOTO: Pu Maribor

V neposredni bližini stanovanjske hiše so našli v zemljo izkopan prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem je imel posajeno 301 sadiko. Pri hišni preiskavi in ogledu kraja dejanja so tudi ugotovili, da je imel električno napeljavo za navedeno zemljanko nezakonito priklopljeno na bližnjo elektroomarico, s čimer je zagrešil kaznivo dejanje tatvine.

»Po zbranih obvestilih bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi po 186. členu KZ-1 in kaznivega dejanja tatvine po 204. členu KZ-1,« je sporočil Matej Harb iz PU Maribor.