Kradejo jih kot srake

V Sloveniji povprečno na leto ukradejo okoli 400 koles. Tatovi niso izbirčni, kradejo vse vrste koles ne glede na vrednost in znamko, prevladujejo pa seveda gorska kolesa in po novem vse bolj tudi dražja, električna.

»Za tatove je najbolj pomembno, da je njihov podvig čim bolj enostaven, zato vam svetujemo, da raje dobro zavarujete svoje kolo in ne ponujate priložnosti nepridipravom,« opozarjajo na koprski policijski upravi, na območju katere na leto dolgoprstneži ukradejo približno 20 koles.



Med nasveti, kako ravnati preventivno, so, da je treba kolo, ki dolgo ni v uporabi, hraniti v zaklenjenem prostoru, če pa ga že morate pustiti na prostem, naj bo prostor obljuden in dobro razsvetljen. »Zaklenite ga s kakovostno ključavnico, saj ključavnice slabše kakovosti niso za tatove koles nikakršna ovira. Še bolje je, če kolo priklenete k ograji (hkrati za okvir kolesa in eno od koles). Zapišite si podatke o kolesu (znamko, model in barvo kolesa, tudi tip sestavnih delov – pedalov, ogrodja, prestav, zavor; morebitne posebnosti, individualne znake in poškodbe, dodatno opremo itd.), po možnosti ga tudi fotografirajte.«



Če kolo na okvirju nima identifikacijske številke, svetujejo, da jo lastniki vgravirajo, če pa vam ga vendarle ukradejo, tatvino takoj prijavite policiji.

Da tudi zaklepanje kolesa v zaprt prostor ne pomaga vedno, se je prepričal lastnik električnega kolesa, ki ga je imel shranjenega v kleti na ljubljanskem Viču. Neznani storilec je vlomil v klet in odpeljal kolo, vredno okoli 1500 evrov. V Šiški je neznani vlomilec iz kleti odpeljal zložljivi električni kolesi znamk Sbike, tip F50E in Wings Peller. Lastnika je oškodoval za okoli 2300 evrov. Iz neke druge kleti je izginilo kolo znamke Scott, vredno približno 2700 evrov.



Iz garaže na Stantetovi ulici v Velenju so policisti obravnavali tatvino kolesa znamke Kilimanjaro, vrednega 800 evrov. Čez noč je iz stanovanjskega bloka v Markovcu izginilo moško zeleno gorsko kolo znamke Cube, vredno 300 evrov.