Kozarec vode je bil le pretveza, ostala je brez denarja

Policisti PP Metlika so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni o drzni tatvini v Metliki.

»Trije osumljenci so s pretvezo, da želijo kozarec vode, vstopili v stanovanje oškodovanke. Dva sta jo s pogovorom zamotila, tretji pa je pregledal prostore in našel ter odtujil denar. Policisti so se takoj po obvestilu odzvali in na podlagi opisa in zbranih obvestil izsledili in prijeli. 19-letnemu tatu iz okolice Metlike so ukraden denar zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« sporočajo s PU Novo mesto.