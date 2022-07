Kot v filmu: iz rok ji je iztrgal torbo in pobegnil, a nato je sledil preobrat

V četrtek ob 11.40 so koprski policisti prejeli prijavo o tatvini torbe v Izoli.

Moški je 65-letni Ljubljančanki iz rok iztrgal torbo in pobegnil. To je videl 60-letni mimoidoči, doma iz okolice Logatca, ki je stekel za njim, mu odvzel ukradene predmete in jih vrnil oškodovanki.

Po opisu so policisti osumljenega kmalu izsledili v Cankarjevem drevoredu. Gre za 36-letnega državljana Češke. Zadeva se intenzivno preiskuje.

Policisti se iskreno zahvaljujejo občanu, ki je hitro in odgovorno priskočil na pomoč, zatem pa z informacijami policistom pomagal pri prijetju storilca.