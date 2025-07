Kot filmska akcija! 38-letnik bežal prek Krvavega Potoka, trčil v policiste in končal v jarku

V sredo popoldne so koprski policisti na avtocesti pred izvozom Razdrto začeli zaustavljati osebni avtomobil znamke Mercedes-Benz poljskih registrskih številk, a se na znake ni ustavil, ampak pospešeno in objestno peljal naprej proti Italiji (tudi prek 200 km/h in z vijuganjem med vozili).

Bežal v Italijo in trčil v policijsko službeno vozilo

Prečkal je državno mejo na Krvavem Potoku, peljal proti Bazovici, Trstu, Opčinam in nazaj proti Sloveniji. Slovenski policisti so peljali za njim in obveščali italijanske varnostne organe. Mejo je ponovno prečkal na Fernetičih.

Nato je zavil desno čez nadvoz A3, zapeljal v krožišče, naredil krog po krožišču in zapeljal iz krožišča nazaj proti nadvozu po pasu za vključitev v krožišče ter pri tem trčil v policijsko službeno vozilo. Po trku je prebil varnostno ograjo in pristal v jarku ob avtocesti. Na kraju dogodka so policisti ugotovili, da je voznik 38-letni državljan Turčije, prevažal je še dva državljana Turčije, stara 23 in 24 let, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v državo.

Voznik končal v SB Izola

Vsi trije so bili poškodovani, voznik huje, in so jih z reševalnim vozilom odpeljali v SB Izola. Vozniku so odredili pridržanje, vendar je ostal na zdravljenju v bolnišnici, oba potnika sta bila izpuščena, izrazila sta namerno za mednarodno zaščito.

Policisti niso bili poškodovani. Za voznika bosta podani kazenska ovadba za nevarno vožnjo in kazenska ovadba za prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.