Kot delavec elektro podjetja jo je zvabil iz hiše, pajdaš medtem ukradel gotovino

V ponedeljek, okoli 11.30 je v Trzinu do stanovanjske hiše pristopil storilec, ki se je oškodovanki predstavil kot delavec elektro podjetja, ter jo zvabil iz hiše. Med tem časom je drugi storilec preiskal notranjost hiše in iz nje odtujil gotovino. S kraja sta se odpeljala s kombijem svetlo sive barve.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti pogosto obravnavajo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Oškodovanci, običajno gre za starejše občane, so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo.

Kaj svetuje policija

Občanom svetujejo, naj imajo svoje nenapovedane »obiskovalce« ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim svetujemo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb na njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanete žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestite policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako pokličite policijo, če zaznate pojav neznanih oseb in vozil in se vam njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo, če neznanci na primer opazujejo objekt. Če želite ostati anonimni, pa lahko pokličete tudi na anonimno številko policije 080 1200.