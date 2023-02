Košarkar Gašper (24) iz Stročje vasi usodno padel s strehe

Minula sreda bo v pomurski statistični regiji zapisana s črnimi črkami: na različnih lokacijah Prlekije in Prekmurja so umrli trije moški. Kot smo že poročali, je ob 6.24 na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas voznik kombiniranega vozila, 36-letni Jani Ravnjak iz Bresternice pri Mariboru, trčil v pred seboj nedovoljeno počasen tovornjak in se usodno poškodoval.

Simon Časar je v bolnišnici v Rakičanu žal umrl zaradi poškodb. FOTO: Tadej Regent

Dobre tri ure pozneje se je le nekaj kilometrov stran, v Gajševcih, prav tako v občini Križevci, pripetila huda nesreča pri delu. 24-letni Gašper Luka Pevec iz Stročje vasi, ki so ga poznali tudi kot košarkarja, je padel s strehe gospodarskega poslopja sedem metrov globoko na betonska tla, in čeprav ga je helikopter Slovenske vojske nemudoma pripeljal v Univerzitetni klinični center Maribor, mu niso mogli pomagati – popoldne so sporočili žalostno novico, da je preminil.

Nato, še slabih pet ur pozneje, se je huda delovna nesreča zgodila tudi na drugem bregu reke Mure, na Goričkem. V naselju Markovci v občini Šalovci je 54-letni Simon Časar cepil drva s cepilnikom, negibnega ga je našel sin. Ponesrečencu so najprej pomagali gasilci in nato reševalci, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Žal so bile tudi zanj poškodbe prehude.

O obeh delovnih nesrečah je poročala tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje: »Ob 9.58 je v naselje Gajševci, občina Križevci, poletel helikopter SV s posadko HNMP Maribor in od tam prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe,« so zapisali v primeru padca s strehe v Gajševcih, pozno popoldne pa so dodali žalostno sporočilo iz Markovcev: »Ob 14.52 se je v naselju Markovci, v občini Šalovci, pri delu s cepilnikom za drva huje poškodoval moški. Prvo pomoč so mu dajali gasilci PGD Murska Sobota in ga nato predali v oskrbo reševalcem.«