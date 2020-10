Korupcija pri gradnji kablovoda

HOčEVAR UROš Višje sodišče je pritrdilo okrožnemu, sodba je pravnomočna. FOTO: Uroš Hočevar

Če bi posel izpeljali, bi bilo podjetje oškodovano za 448.422 evrov.

Višje sodišče je potrdilo obsodilno sodbo za nekdanjega prvega človeka Elektra Maribor(prejzaradi koruptivnega dogovarjanja pri oddaji posla gradnje kablovoda do Peker. Izrečena kazen leta in dveh mesecev zapora je tako pravnomočna, prav tako je pravnomočna obsodba na pogojno zaporno kazen za njegovo sodelavkoter podjetnikaAndrej Zorec,(Zorčev brat) in Homčeva so bili zaposleni v elektropodjetju, ki je razpisalo javno naročilo za gradnjo kablovoda, za pridobitev posla pa so si prizadevali gradbenik, njegova sodelavkain Gregor Jager. Trojica je po prepričanju specializiranega tožilstva prej našteti četverici obljubljala nedovoljeno denarno nagrado, ti so ponudbo sprejeli in nato z vplivanjem na izbirni postopek dosegli, da je favoriziran ponudnik po odpiranju ponudb na nezakonit način spremenil svojo prvotno ponudbo tako, da je povišal ceno, ki je bila prebrana na odpiranju ponudb.Če bi posel izpeljali, bi bilo podjetje oškodovano za 448.422 evrov, ker pa je bila v poslovnih prostorih podjetja junija 2011 opravljena hišna preiskava in je bilo vodstvo družbe seznanjeno s sumi kaznivih dejanj, pogodba ni bila podpisana in posel z javnim naročilom ni bil izveden.Kokollari, Pec, Matjaž Kosmačin in Petrovič so že 2016. sklenili sporazum o priznanju krivde s tožilstvom in jo odnesli z denarno kaznijo, za preostalo trojico, ki je vztrajala pri nedolžnosti, pa je oktobra 2016 steklo sojenje. To se je lanskega junija končalo z obsodilno sodbo: Jager je bil obsojen na deset mesecev zapora s preizkusno dobo treh let ter stransko denarno kazen v višini 3000 evrov zaradi pomoči pri kaznivem dejanju nedovoljenega dajanja daril, druga dva pa za kaznivi dejanji nedovoljenega prejemanja daril.Prav Jager naj bi 28. marca 2011 stopil v stik z Zorcem in ga prepričal, da je družba za teden dni podaljšala razpis in tako Kokollariju omogočila prijavo in nato zvišanje ponudbe s 628.000 na več kot milijon evrov. Homčeva (izrekli so ji leto dni zapora s preizkusno dobo treh let ter 2000 evrov denarne kazni) naj bi pri tem sodelovala, Zorec pa je vse skupaj na koncu podpisal.