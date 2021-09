Korpski policisti mirili dva moška, ki sta se stepla zaradi parkiranja

Zaradi nepravilnega parkiranja pred stanovanjsko hišo v Luciji sta ste v sredo sprla in stepla moška, stara 38 in 48 let, poroča koprska policijska uprava.



Po posredovanju policije sta se kršitelja umirila, obema pa so policisti zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: