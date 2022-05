Koprski policisti v šoku: moški preskočil ograjo, s klopco udarjal po vozilih in steklu

V noči s ponedeljka na torek, ob 1.03, se je sprožil alarm tehničnega varovanja na postaji prometne policije v Kopru, zato je bila na kraj takoj napotena prometna policijska patrulja.

Zatem pa so prejeli še obvestilo občana, da nekdo okoli policijske postaje, kriči in razbija.

Policisti so moškega, ki je preskočil ograjo in prišel na varovano območje, obvladali v nekaj minutah. Kljub temu je do takrat že vzel leseno klop in z njo poškodoval več službenih vozilih in steklo na objektu.