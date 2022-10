Koprski policisti sredi dopoldneva dobili obvestilo, da po ulici teka fant, ki je ves krvav

V soboto ob 10.15 so koprski policisti prejeli obvestilo, da na Obrtniški v Kopru teka fant, ves okrvavljen. Na kraju so policisti izsledili 22-letnega domačina, ki je bil močno pod vplivom psihoaktivnih snovi.

Fant je žalil sorodnike, zatem pa še policiste in se postavljal v napadalni položaj. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog za več kršitev.