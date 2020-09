Koprski policisti doživeli hudo izkušnjo pri Kozini

V ponedeljek ob 21.06 so policisti pri Kozini pričeli zaustavljati toyoto corollo nemške registracije, a se voznik ni zmenil zanje. Bežal je mimo Petrinj in kamnoloma ter se ustavil pri deponiji, kjer so se voznik in potniki razbežali. Policisti so voznika ujeli, medtem ko je sopotnik pobegnil. Prijeti voznik je bil 31-letni državljan Iraka z urejenim statusom v Nemčiji, prevažal pa je šest ilegalnih migrantov, štiri iz Pakistana in dva iz Bangladeša.



Za sopotnikom sta se pognala policista in ob 23. uri z ročno termovizijo opazila gibanje nad prepadno steno nad avtocesto. Pripravila sta službena psa in se napotila na območje, kjer sta zaznala premikanja. Pozvala sta ga, naj se preda, a se je uprl in skušal zbežati. Pri tem mu je na robu približno 15 metrov globokega prepada zdrsnilo in je pričel drseti navzdol.



Vodnik službenega psa je skočil za moškim in ga z roko prijel za zgornji del oblačil ter tako preprečil, da bi padel v prepad. Ta se je kljub vsemu še vedno upiral, se poskušal iztrgati in vlekel policista proti prepadu. Drugi policist je prijel prvega za uniformo in mu pomagal zadržati moškega ter ga izvleči na varno do ograje. Tam sta mu tudi odvzela prostost. Izkazalo se je, da gre za 37-letnega državljana Iraka.

Ilegalne migracije in čezmejno zasledovanje

Na območju PU Koper so v zadnjih 24 urah obravnavali 12 ilegalnih migrantov in enega vodiča, državljana Iraka z urejenim statusom v Nemčiji, na območju PP Ilirska Bistrica štiri državljane Turčije in enega državljana Afganistana, na območju PP Koper pa štiri državljane Pakistana, dva državljana Bangladeša in enega državljana Iraka.



Včeraj so policisti PPoP Koper na tovorni ladji obravnavali tudi dva državljana Libije, ki sta takoj zaprosila za mednarodno zaščito.