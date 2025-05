Koprski kriminalisti ujeli kriminalca: ugrabili so ju in pretepali, a to še ni bilo vse

V obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi, ki je razkrila organizirano mrežo tihotapcev ljudi in izvajalcev ugrabitev zaradi izsiljevanja, so koprski policisti odigrali ključno vlogo. Eden izmed osumljencev, 20-letni državljan Pakistana, je bil namreč prijet prav na območju Slovenije, in sicer v Logatcu, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Preiskava se je začela februarja letos, ko je italijanska policija prejela prijavo nezakonitega migranta indijskega porekla. Ta je skupaj z drugimi prečkal bosansko, hrvaško in slovensko mejo ter vstopil v Italijo, kjer pa se je zgodba šele zares začela.

Kot so ugotovili preiskovalci, so osumljenci v Trstu dva migranta zvabili v stanovanje, ju tam zadrževali na silo, fizično in psihično zlorabljali ter celotno dogajanje tudi posneli z namenom izsiljevanja. Posnetke so nato poslali njunim družinam v Indijo in zahtevali 2.000 evrov odkupnine za njuno izpustitev. Denar je bil nakazan osebi v Trstu, ki naj bi bila končni prejemnik.

Mednarodna mreža v štirih državah

Preiskava, v kateri so poleg slovenskih in italijanskih policistov sodelovali tudi varnostni organi iz Hrvaške in BiH, je razkrila delovanje razvejane tihotapske mreže. Migranti so bili večinoma pakistanskega, nepalskega, afganistanskega in indijskega porekla, izhajali pa so iz begunskih taborišč, predvsem iz Bihaća. Preko gozdnih poti so bili vodeni čez Hrvaško in Slovenijo do Italije, v zameno pa so morali plačevati zneske med 4.000 in 6.000 evri.

Ključno vlogo odigrala slovenska policija

Na podlagi izdanih evropskih nalogov za prijetje je bil 14. maja 2025 v Italiji prijetih pet osumljencev, medtem ko sta bila dva naloga namenjena prijetju zunaj italijanskega ozemlja. Enega od njiju, 20-letnega Pakistanca, so koprski kriminalisti ujeli na območju Logatca.

Italijanska policija je med preiskavo zasegla tudi drogo, boksarje, palice, nože in podkape, ki so jih člani združbe uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj. Eden izmed osumljencev, ki naj bi se zadrževal na območju med Hrvaško in BiH, pa še ni bil izsleden.

Podoben primer že lani na slovenski strani

Že 14. novembra 2024 so koprski kriminalisti na območju Divače prijeli 23-letnega državljana Afganistana. Po podatkih policije je ta skupaj s sostorilci pretepel dva migranta in zahteval po 2.000 evrov za njuno izpustitev. Dogodek se je zgodil na območju gradbišča drugega železniškega tira med Divačo in Lokvijo. Osumljeni je bil priveden pred preiskovalnega sodnika v Kopru, ki je odredil pripor.

Na PU Koper so v letu 2025 do sredine maja obravnavali že 26 kaznivih dejanj nedovoljenega prehajanja meje, pri čemer je bilo 27 osumljencev. Kar 22 jih je bilo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse odredil pripor.

Policija posebej poudarja pomen mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju tovrstnega organiziranega kriminala. »Gre za odlično usklajeno mednarodno delovanje policij, kjer so kriminalisti PU Koper dokazali visoko strokovnost in učinkovitost pri sodelovanju v zahtevnih čezmejnih preiskavah,« so zapisali v sporočilu za javnost.